ماكرون يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية فورية تؤدى إلى وقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الأحد/ دعوته إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن وبشكل آمن إلى السكان المدنيين في غزة.

وقال الرئيس الفرنسى فى تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" "يجب إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن وبشكل آمن وحتى يتحقق ذلك، يتعين التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار"، موضحا أن فرنسا تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.



واستعرض ماكرون ما قدمته فرنسا خلال الفترة الماضية إزاء تطورات الوضع في غزة وخاصة على المستوى الإنساني، حيث أوضح أنه خلال المؤتمر الإنساني الدولي الذي عقد في باريس في بداية نوفمبر، من أجل السكان المدنيين في غزة، تم تخصيص مليار يورو، من بينها 100 مليون يورو قدمتها فرنسا، لصالح وكالات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.



أما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أكد ماكرون أنه تم إرسال ثلاث طائرات من طراز A400M إلى العريش في مصر، محملة بأكثر من 100 طن من الإمدادات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في قطاع غزة.





وأضاف: "قررت إرسال طائرة جديدة تابعة للقوات الجوية لنقل أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية في بداية هذا الأسبوع لصالح اثنين من المراكز للصحة المتنقلة لعلاج نحو 500 شخص من المصابين بجروح خطيرة.

وتابع أن "فرنسا ستسهم أيضا في الجهود الأوروبية المبذولة من خلال توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة على متن الطائرات الأوروبية المقرر إرسالها يومي 23 و30 نوفمبر.





وأكد ماكرون أن حاملة طائرات الهليكوبتر البرمائية "ديكسمود" ستبحر بداية هذا الأسبوع لتصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وتم تخصيصها لدعم المستشفيات بسعة 40 سريرا، كما تهدف إلى علاج الحالات الخطيرة ونقل المدنيين المصابين ليتم علاجهم في المستشفيات المحيطة إذا اقتضت الحاجة.





كما أوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده تحشد كل السبل المتاحة لإجلاء الأطفال المصابين والمرضى والذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة من غزة حتى يتسنى علاجهم في فرنسا، إذا كان ذلك مفيدا وضروريا، حيث يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ما يصل إلى 50 طفلا مريضا في مستشفياتنا".





بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن خلال جولته التي أجراها في نهاية أكتوبر الماضي في منطقة الشرق الأوسط، اقترح مبادرة للسلام والأمن لصالح الجميع، تقوم على ثلاث ركائز متصلة ببعضها البعض، وهي: التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وحماية السكان المدنيين، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وأيضا استئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.





من ناحية أخرى، أضاف ماكرون أن إطلاق سراح جميع الرهائن يشكل أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا، قائلا: "نبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، ولا سيما مواطنينا الفرنسيين الثمانية".



وفي نهاية تغريدته على منصة "إكس"، وجه ماكرون الشكر لممثلي فرنسا من الدبلوماسيين وللقوات الفرنسية وكذلك لجميع العاملين في المجال الإنساني، قائلا: "من أجل السلام، هم لا يحسبون ساعات عملهم، إنهم يجسدون تضامن الأمة الفرنسية".





