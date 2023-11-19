الولايات المتحدة تزود قوات الاحتلال الإسرائيلى بشحنة سيارات إسعاف مدرعة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود إسرائيل بسيارات إسعاف مدرعة لدعم عمليات الاحتلال فى قطاع غزة.
وأضافت هيئة البث أن الولايات المتحدة تزود إسرائيل بشحنة سيارات إسعاف مدرعة لدعم العدوان فى غزة.
وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن شحنة سيارات الإسعاف المدرَّعة سوف تكون مخصصة لتصاحب الاحتلال، خلال عملياته في قطاع غزة.
وأضافت أن السيارات ذات مواصفات عالية تسمح لها بالعمل إلى جانب قوات الأمن.
وتأتي الشحنة في إطار سلسلة من الدعم العسكري والمادي الذي أقرّته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الصهيوني.
MENAFN19112023000132011024ID1107454079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.