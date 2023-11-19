-->

Sunday, 19 November 2023 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تزود قوات الاحتلال الإسرائيلى بشحنة سيارات إسعاف مدرعة

11/19/2023 2:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود إسرائيل بسيارات إسعاف مدرعة لدعم عمليات الاحتلال فى قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث أن الولايات المتحدة تزود إسرائيل بشحنة سيارات إسعاف مدرعة لدعم العدوان فى غزة.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن شحنة سيارات الإسعاف المدرَّعة سوف تكون مخصصة لتصاحب الاحتلال، خلال عملياته في قطاع غزة.

وأضافت أن السيارات ذات مواصفات عالية تسمح لها بالعمل إلى جانب قوات الأمن.

وتأتي الشحنة في إطار سلسلة من الدعم العسكري والمادي الذي أقرّته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الصهيوني.







MENAFN19112023000132011024ID1107454079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث