الولايات المتحدة تزود قوات الاحتلال الإسرائيلى بشحنة سيارات إسعاف مدرعة

MENAFN - Youm7) أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود إسرائيل بسيارات إسعاف مدرعة لدعم عمليات الاحتلال فى قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث أن الولايات المتحدة تزود إسرائيل بشحنة سيارات إسعاف مدرعة لدعم العدوان فى غزة.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن شحنة سيارات الإسعاف المدرَّعة سوف تكون مخصصة لتصاحب الاحتلال، خلال عملياته في قطاع غزة.



وأضافت أن السيارات ذات مواصفات عالية تسمح لها بالعمل إلى جانب قوات الأمن.



وتأتي الشحنة في إطار سلسلة من الدعم العسكري والمادي الذي أقرّته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الصهيوني.