منخفض جوى يضرب لبنان وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسط أمطار غزيرة

MENAFN - Youm7) حذرت مصلحة الأحوال الجوية اللبنانية من تعرض البلاد اليوم لمنخفض جوى متمركز شمال غرب تركيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط، مما يؤدى إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة يرافقها أحياناً رياح شديدة تصل لحدود 65 كيلومترا فى الساعة خاصة فى المناطق الشمالية.

وأشارت مصلحة الأحوال الجوية اللبنانية - فى بيان اليوم /الأحد/- إلى أن الثلوج بدأت تتساقط ابتداء من ارتفاع ألفى متر وتتدنى ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1800 متر خاصة على المرتفعات الشمالية فجر غد /الاثنين/.

كما أشارت إلى أن تأثير المنخفض يخف تدريجيا بدءا من صباح غد /الاثنين/ فيتحول الى متقلب مع احتمال أمطار متفرقة، خاصة فى المناطق الشمالية، ثم يتحسن الطقس ابتداء من الظهر فيتحول إلى مستقر.



وحذرت من اقتلاع الاشجار واللوحات الأعلانية وألواح الطاقة الشمسية وارتفاع موج البحر ليتجاوز الثلاثة أمتار مع انجراف التربة نتيجة السيول واشتداد سرعة الرياح.







