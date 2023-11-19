-->

Sunday, 19 November 2023 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشار الرئيس للصحة: توطين صناعة الدواء يوفر العلاج للمريض بأسعار زهيدة

11/19/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر كلية الصيدلة بجامعة عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة: نفخر بكلية الصيدلة لأنه تخرج منها علماء كان لهم دور كبير على مستوى العالم، مشيرا إلى أن العمل بالقطاع الطبى كان له دور حيوى ومهم منذ حرب أكتوبر 1973، كما أشاد بدور جامعة عين شمس الرائد فى مواجهه جائحة كورونا ومساهماتها فى تخطى الأزمة ودعمها القوى لمصر، مطالبا بتعزيز فرص الحصول على الأدوية بأسعار زهيدة من خلال استراتيجية توطين صناع الدواء فى مصر، وإنتاج الأدوية المحلية.
من جانبه أضاف الدكتور، بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إنه من المهم
تطبيق التكنولوجيا الطبية فى وقتنا الحالى من خلال تقييم احتياجاتنا اقتصادياً على ضوء الظروف الحالية بشكل واقعى وحقيقى، كما طالب بترشيح ممثل لكليتي الصيدلة والطب لتشكيل لجنة للتكنولوجيا الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تهتم بتقديم تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية متنوعة، حيث يعمل فريق هيئة التدريس على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحديات الحديثة في مجالات الصيدلة وغيرها، مشيرا إلى أن إدراج 48 عالما من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم حسب تقرير جامعة ستانفورد، يعد إنجازا يعكس التفاني والاجتهاد الذي يميز فريق البحث في جامعة عين شمس، ويعزز مكانتها على الساحة العلمية الدولية.
وأشار إلى أن اختيار موضوع الاستدامة والابتكار في البحث الصيدلاني والصناعة يعكس التزامنا بتحقيق تقدم مستدام وتطوير حلول مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع، حيث يجمع هذا المؤتمر كوكبة من العلماء والباحثين البارزين في مجال العلوم الصيدلانية.مؤكدا إن المؤتمر يناقش أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية بالتزامن مع الأحداث الحالية، والاتجاهات الحالية في التكنولوجيا النانوية وطرق جديدة في العلاج بالخلايا والچينات، واكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب وإعادة استخدام العقاقير كسلاح سحري ضد مجموعة متنوعة من الأمراض والطرق الجديدة لمكافحة العدوى.
من جانبه أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية،على أن الوصول لمنتج دوائي يحتاج لبحث علمي دقيق وجهد ووقت كبير حتى يتم إنتاج دواء آمن وفعال .
كما أشارت الدكتورة أمانى كامل، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إلى أن كلية الصيدلة، تهتم وتواكب الرعاية الصحية وصناعة الدواء في مصر، موضحة إن صناعة الدواء تمس الأمن القومي نظرا لأهمية هذا القطاع الواعد في دفع عجلة الصناعة والاقتصاد المصري إلي الوضع الذي يليق بتاريخه وكوادره وإمكاناته، لافته إلى التزام الكلية بتطوير مجال الصيدلة ودفع التغيير الإيجابي في صناعة الدواء، وتوطين صناعة الدواء فى مصر، ويمثل تجمعنا في هذا المؤتمر شهادة على تفانينا الجماعي لدفع حدود المعرفة وعجلة التقدم خاصة في البحوث.
وأضافت، إن الأبحاث الصيدلانية هي الأساس الذي تزدهر عليه صناعة الدواء والرعاية الصحية، فهي تدفع الابتكار، وتحسن نتائج المرضى، وتساهم في الصحة العامة ورفاهية الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم.




الدكتورة أمانى كامل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس




جانب من الحضور




الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد




الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء




الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس










MENAFN19112023000132011024ID1107454077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث