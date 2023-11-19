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الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة ببعض المناطق وفلسطين على موعد مع الأمطار الغزيرة

11/19/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن
آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وتابعت هيئة الأرصاد: أما فلسطين وبلاد الشام على موعد مع الأمطار الغزيرة والرعدية .



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين ، استمرار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، حيث متوقع سقوط
أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على
شمال ووسط سيناء ، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية .



ومن المتوقع أن يشهد غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .





ومتوقع أيضا أن يشهد غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسك وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 متر .



ويشهد غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على "المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والسويس" ، وأمطار متوسطة على نتاكق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مطروح، وأمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش قد تصل للسيول على شمال ووسط سيناء .



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين

: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.




















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