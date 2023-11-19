ضحكتها هزمت القصف الإسرائيلي.. الطفلة الفلسطينية سيلا في فيديو جديد

MENAFN - Youm7) بعد أن خطفت قلوب العالم بسبب ضحكتها البريئة، ظهرت الطفلة الفلسطينية "سيلا" ، في فيديو جديد لها اليوم من داخل مركز إقامتها في أحد مستشفيات قطاع غزة أثناء خضوعها للعلاج، بعد أن أصاب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم منزل أسرتها.

وسرعان ما انتشر الفيديو الجديد للطفلة الفلسطينية التي تحارب القصف الإسرائيلي الغاشم بـ "ضحكتها"، واستقبلت اليوم الكثير من الهدايا التي تم ارسالها لها بعد ظهورها الملفت امس وحركتها المرحه التي خطفت بها قلوب العالم اجمع.

وكانت الطفلة الفلسطينية التي لم يتخط عمرها الست سنوات، قد فقدت والدتها وشقيقها أثناء القصف المستمر للاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 42 يوماً والذى يستهدف به المدنيين العزل في القطاع.

سيلا مع الهدايا التى استقبلتها اليومالطفلة سيلا في فيديو جديد اليوم











