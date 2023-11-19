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وزير التعليم: الرياضة المدرسية تلعب دورًا فعالا فى بناء شخصية الطالب

11/19/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية، على أهمية ممارسة الرياضة خاصة الرياضة المدرسية والتي تلعب دورا بارزًا وفعالا في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع.



وأضاف وزير التعليم، خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية 2023: غيرنا الخريطة المدرسية وأصبح هناك يوم رياضي وثقافي لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية، متابعا: يتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا) ، بالإضافة إلى عرض رياضى.



كما توجه وزير التعليم بالشكر والتقدير بكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تنظيم هذه البطولة لكي تظهر بالشكل المشرف، متنميا للجميع التوفيق والنجاح.



فيما ردد المشاركون في البطولة العربية المدرسية هتفات تدعم فلسطين وغزة خلال حفل افتتاح البطولة، فيما أكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية، على أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة، وتشارك منتخبات مصر في منافسات كرة القدم بنين وبنات وكذلك في منافسات السباحة، والتي تقام في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي، والأجهزة الفنية للمنتخبات تابعت على مدار الأيام الماضية الاستعدادات الفنية للاعبين.



وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي
















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