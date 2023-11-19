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حملات لرفع تعديات المحال والباعة الجائلين بمنطقة الطوابق فى فيصل

11/19/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم وشرطة المرافق برفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية من الطريق العام بمنطقة الطوابق بفيصل وتحقيق الانضباط بالشارع.



وفي هذا الإطار، رفع الحي كافة الإشغالات والتعديات وفروشات محال الخضروات والفواكه والماركت والباعة الجائلين وعربات المأكولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، خلال لقاؤه الموسع الأخير بأعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة؛ بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع انتظار سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها ومعاقبة المخالفين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بكافة القطاعات.
























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