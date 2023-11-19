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المجلس النرويجى للاجئين: نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار فى قطاع غزة

11/19/2023 2:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) قال جان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إنه نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.. والعديد من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء يموتون جراء القصف الإسرائيلي.



وأضاف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه نواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين والمنظمات في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وانقطاع الاتصالات.



وتابع الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أن النازحون في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدات اللازمة.. ومن الضروري وقف القتال.












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