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الهند تقدم الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

11/19/2023 2:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز C-17 بتسليم الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الهندية التي تحمل 32 طنا من المساعدات لشعب فلسطين فى 19 نوفمبر 2023، ووصلت مواد الإغاثة إلى مطار العريش حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصرى.



قامت الهند بتسليم ما مجموعه 70 طنا من المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الصراع، بما في ذلك الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها في العريش في 22 أكتوبر 2023.



وتتكون الشحنة الأولى من 38 طناً، منها 6.5 طن من المساعدات الطبية و32 طناً من مواد الإغاثة في حالات الكوارث.




وتشمل المواد الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والمواد الجراحية، والخيام، وأكياس النوم، والقماش المشمع، والمرافق الصحية، وأقراص تنقية المياه، وغيرها من المواد الضرورية.
















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