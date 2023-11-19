الهند تقدم الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Youm7) قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز C-17 بتسليم الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الهندية التي تحمل 32 طنا من المساعدات لشعب فلسطين فى 19 نوفمبر 2023، ووصلت مواد الإغاثة إلى مطار العريش حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصرى.
قامت الهند بتسليم ما مجموعه 70 طنا من المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الصراع، بما في ذلك الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها في العريش في 22 أكتوبر 2023.
وتتكون الشحنة الأولى من 38 طناً، منها 6.5 طن من المساعدات الطبية و32 طناً من مواد الإغاثة في حالات الكوارث.
وتشمل المواد الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والمواد الجراحية، والخيام، وأكياس النوم، والقماش المشمع، والمرافق الصحية، وأقراص تنقية المياه، وغيرها من المواد الضرورية.
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