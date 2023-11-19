الجيش الروسى: اعتراض صاروخين وتدمير 31 طائرة أوكرانية بدون طيار

MENAFN - Youm7) أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، بأن أنظمة الدفاع الجوى الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين ودمرت 31 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة -فى بيأنها اليومى عن تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن الجيش الروسى نجح فى استهداف مستودعات الذخيرة أوكرانية فى منطقتى كيروفوجراد وكييف خلال اليوم الماضي، كما قام بتدمير منشأة لتخزين وقود الطائرات فى مطار كاناتوفو فى منطقة كيروفوجراد، وذلك ضمن هجمات متفرقة بالطائرات والصواريخ والمدفعية الروسية فى 111 منطقة أوكرانية.



وفى كراسنى ليمان، ذكر البيان أن القوات الروسية هزمت مجموعات هجومية من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للجيش الأوكرانى فى منطقة قطاع تورسكى فى اتجاه كراسنى ليمان، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 200 جندى ومركبتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة.



وفى خاركيف، أفاد البيان أن القوات الروسية وجهت ضربات نارية إلى 5 ألوية أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 70 جنديا أوكرانيا ومركبتين عسكريتين.



وفى خيرسون، أشار البيان إلى أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا فى اتجاه خيرسون خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مركبتين ومدفعين هأوتزر من طرازين مختلفين.



وفى اتجاه دونيتسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكرانى تجأوزت 240 جنديا بين قتيل وجريح، حيث صد الجيش الروسى 6 هجمات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير دبابة أوكرانية وعربة مشاة قتالية وعربتين عسكريتين ومدفع هأوتزر.



وفى جنوب دونيتسك، أفاد البيان القوات بأن الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 145 جنديًا حلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين، ونظام مدفعى ذاتى الدفع بولندى الصنع من طراز "كراب".



وفى اتجاه زابوريجيا، ذكر بيان الدفاع الروسية أن الجيش الروسى قصف قوة بشرية من 4 ألوية أوكرانية بنيران الطيران والمدفعية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندى أوكراني، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هأوتزر وأحد.