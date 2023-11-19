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زاخاروفا: اتهامات رئيسة مولدوفا لروسيا بالتدخل فى الانتخابات مضحكة

11/19/2023 2:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) اعتبرت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن اتهام رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، التى تحمل الجنسية الرومانية، لروسيا بالتدخل المزعوم فى الانتخابات المحلية ببلادها أمر مضحك



وقالت زاخاروفا لصحيفة "إزفستيا": "من المضحك أن نسمع عن تدخل فى انتخابات مولدوفا من رئيسة مولدوفا التى تحمل الجنسية الرومانية. لا تستطيع ساندو تنفيذ سوى المصالح الأجنبية فى مولدوفا".



وصرحت ساندو فى وقت سابق بأن مولدوفا ليس لديها مواضيع مشتركة للمناقشة مع روسيا، واتهمت روسيا بعدم احترام مصالح مواطنى الجمهورية.



وتعرض حزب "العمل والتضامن" الحاكم فى مولدوفا، لخسارة قوية فى الانتخابات المحلية، وخسر مرشحوه السباق على منصب عمدة ثلاثين مدينة من أصل 36 مدينة.



ووفقا للنتائج المتوفرة، لم يحصل ممثلو هذا الحزب على أغلبية الأصوات فى أى من مجالس المناطق.














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