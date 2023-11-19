مسيرة صامتة غير سياسية بدعوة من أوساط ثقافية في باريس من أجل السلام

MENAFN - Youm7) احتشد آلاف الأشخاص، الأحد في العاصمة الفرنسية باريس، في مسيرة صامتة وغير سياسية من أجل السلام في الشرق الأوسط، بدعوة من شخصيات عامة في الوسط الثقافي، وذلك في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.



ومن بين المشاركين في المسيرة التي انطلقت من معهد العالم العربي بباريس، وزير الثقافة الأسبق ورئيس المعهد جاك لانج والممثلة إيزابيل أدجاني والكاتب ماريك هالتر.





وفي مقدمة المسيرة، رفع المشاركون لافتة بيضاء كبيرة لم يكتب عليها أي شعار، ووضع المتظاهرون شارات بيضاء ولوحوا بعلم أزرق عليه حمامة بيضاء وكلمة "سلام".





وقالت الممثلة لبنى عزبال، رئيسة المجموعة التي أطلقت هذه المبادرة بدعم من 600 شخصية من الوسط الثقافي، "لقد اخترنا الحياد المطلق ردا على ضجيج الأسلحة وأصوات التطرف".





تأتي هذه التظاهرة بعد أسبوع من المسيرة المناهضة لمعاداة السامية والتي شارك فيها 100 ألف شخص في باريس.



وأمس السبت، تظاهر آلاف في أنحاء فرنسا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وبعد تعرضهم لانتقادات بسبب صمتهم في مواجهة الحرب الدائرة في قطاع غزة، اختارت شخصيات فاعلة في المجال الثقافي التظاهر "في صمت"، وهي "طريقة أخرى للتعبير عن أنفسنا"، حسبما قالت الممثلة والمنتجة والمخرجة الفرنسية جولي جاييه.+



