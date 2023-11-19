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مودرن فيوتشر يواصل الاستعداد تحت الأمطار لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالفية.. صور

11/19/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Youm7) واصل لاعبو فريق مودرن فيوتشر تدريباتهم الجماعية تحت قيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو تحت الأمطار استعدادًا لموجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية الأفريقية.

ووكان بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق
مودرن فيوتشر ، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف
فريق مودرن فيوتشر
نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.


تدريب مودرن فيوتشر (2)

تدريب مودرن فيوتشر (3)

تدريب مودرن فيوتشر (4)

تدريب مودرن فيوتشر (5)

تدريب مودرن فيوتشر (6)

تدريب مودرن فيوتشر (7)

تدريب مودرن فيوتشر (8)

تدريب مودرن فيوتشر (9)

تدريب مودرن فيوتشر (1)








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