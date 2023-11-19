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أهداف مباراة منتخب السيدات والكونغو في تصفيات المونديال

11/19/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Youm7) حقق منتخب مصر للسيدات فوزًا كبيرًا على نظيره الكونغو برازافيل بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الإسكندرية، فى إياب الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل فى كولومبيا.

سجلت حبيبة عصام هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة الخامسة، ثم أحرزت فرح هشام الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 17، فيما سجلت دانة كريم الهدف الثالث في الدقيقة 30 من عمر المباراة، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول.

ونجحت دانة كريم في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب مصر بالدقيقة 66 من ركلة جزاء، ثم عادت مايا إيهاب وسجلت الهدف الخامس في الدقيقة 75، وأضافت جودي عماد الهدف السادس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء جديدة، واستمر تفوق الفراعنة حتى نهاية المباراة بنصف دستة أهداف.

وجاء التشكيل كالتالي: "حبيبة عماد، وحبيبة عمر، وحبيبة بكتاش، وحبيبة عصام، ونورا خالد ونور عبد الواحد السيد، ورودينا عبد الرسول، ومايا إيهاب، وجوي عماد، ودانا كريم وفرح هشام".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما فى الكونغو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلاً من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.








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