أهداف مباراة منتخب السيدات والكونغو في تصفيات المونديال

(MENAFN
- Youm7) حقق منتخب مصر للسيدات فوزًا كبيرًا على نظيره الكونغو برازافيل بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الإسكندرية، فى إياب الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل فى كولومبيا.
سجلت حبيبة عصام هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة الخامسة، ثم أحرزت فرح هشام الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 17، فيما سجلت دانة كريم الهدف الثالث في الدقيقة 30 من عمر المباراة، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول.
ونجحت دانة كريم في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب مصر بالدقيقة 66 من ركلة جزاء، ثم عادت مايا إيهاب وسجلت الهدف الخامس في الدقيقة 75، وأضافت جودي عماد الهدف السادس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء جديدة، واستمر تفوق الفراعنة حتى نهاية المباراة بنصف دستة أهداف.
وجاء التشكيل كالتالي: "حبيبة عماد، وحبيبة عمر، وحبيبة بكتاش، وحبيبة عصام، ونورا خالد ونور عبد الواحد السيد، ورودينا عبد الرسول، ومايا إيهاب، وجوي عماد، ودانا كريم وفرح هشام".
وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما فى الكونغو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلاً من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.
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