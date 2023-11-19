فيتوريا: لم نلعب بشكل مثالي أمام سيراليون والأهم تحقيق 6 نقاط وتسجيل 8 أهداف

MENAFN - Youm7) كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أنه كان يعلم أن مباراة سيراليون، والتي فاز فيها الفراعنة بثنائية نظيفة في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون صعبة من قبل القدوم إلى ليبيريا، ولم نلعب بالشكل المثالي ولكن أهم شيء خرجنا بنقاط المباراة ونجحنا في تسجيل 8 أهداف في المباراتين، ولم نستقبل أهداف وتعتبر بداية جيدة لنا في مشوار التصفيات.

قال خلال المؤتمر الصحفي: "الشيء الذي لاحظته منذ القدوم إلى ليبيريا هي أجواء المباراة من رحلة طيران طويلة، وظروف الجو من الرطوبة وملعب النجيل الصناعي وهي عوامل كان لها دور في تصعيب المباراة، ولكن الأهم هو الخروج بنقاط المباراة الثلاثة ومنتخب سيراليون كان فريقًا صعبًا وكان يضغط علينا في مناطق اللعب، ولكن نجحنا في الضغط عليه واستغلال المرتدات في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز".

شدد: "تريزيجيه سجل الهدفين ولكن الفوز بالمباراة هو الأهم ووقتما احتجنا إلى حارس مرمى كان هناك حارس كبير يقف في المرمى، والفرق الكبيرة هي التي تجد الشخص المناسب وقت أن تكون بحاجة إليه".

استرسل: "ما لم يعجبني هو آخر 10 دقائق بالمباراة والتوقفات الكثيرة واقتحام الجماهير لملعب المباراة، وهو ما أثر على تركيز اللاعبين ، وأرى أن محمود تريزيجيه ومحمد الشناوي كانا جيدين خلال هذه المباراة".

أضاف: "لعبنا أمام الجزائر من قبل وحدث حالة طرد وحالة الطرد تغير من حالة الفريق، وطبقنا ثقافة أن نستغل الموقف بعد طرد لاعب، وهو ما نجحنا في تطبيقه، والفوز كان من نصيب مصر بعد رحل صعبة من رحلة سفر طويلة واللعب فوق أرضية ملعب صناعي والرطوبة العالية، والأجواء لم تكن مناسبة، ولكن الفوز كان في مصلحتنا".



