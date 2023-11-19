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متعب: مباراة سيراليون جرس إنذار للمنتخب.. والشناوى عمل مباراة عمره

11/19/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Youm7) أكد عماد متعب، نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن منتخب مصر خرج من مباراة سيراليون بالنتيجة المطلوبة وتصدر مجموعته رغم ضعف الأداء والمجموعة ليست سهلة وخاصة المباريات الخارجية.



وقال عماد متعب فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر خرج بالمطلوب، وعلينا الحذر في المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا، لأن سيراليون أحرجنا كثيرًا وكان قريبًا من هز الشباك فى أكثر من فرصة وهذه المباراة جرس إنذار للمنتخب".



وتابع عماد متعب: "محمد الشناوي عمل ماتش عمره وأنقذ عدة أهداف محققة، سيراليون لها ركلة جزاء في الشوط الأول، وعدد من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني ومصر بتلعب زيادة لاعب، لم يعد هناك فروق كبيرة بين المنتخبات وأهم حاجة فى هذه المباريات الثلاث نقاط".



حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.



بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.



جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.



ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.












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