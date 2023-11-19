-->

Sunday, 19 November 2023 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد الكاراتيه الكويتي يدشن موسمه المحلي (2023 - 2024) بإقامة بطولة الناشئين والشباب

11/19/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- دشن الاتحاد الكويتي للكاراتيه مساء اليوم الأحد موسمه المحلي (2023 - 2024) بإقامة بطولة الناشئين والشباب بمشاركة نحو 150 لاعبا يمثلون 11 ناديا وتستمر منافساتها حتى الخميس المقبل.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات خالد العايش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منافسات البطولة التي انطلقت على صالة الاتحاد تشهد مشاركة أندية اليرموك والشباب والعربي والكويت والقادسية والجهراء والتضامن وبرقان والقرين والصليبيخات والساحل.
وأضاف العايش أنها تشهد إقامة 11 مسابقة لفئة (كوميتيه) القتالية منها 10 للفردي بواقع خمسة أوزان لفئة الناشئين ومثلها لفئة الشباب ومسابقة واحدة في القتال الجماعي تجمع الفئتين.
وذكر أن المنافسات تتضمن أيضا إقامة ثلاث مسابقات في (الكاتا) الاستعراضية وهي الفردي للناشئين والفردي للشباب والمسابقة الجماعية التي تجمع الفئتين.
وأكد أن الاتحاد يولي المسابقات المحلية أهمية كبيرة كونها تسهم في تطوير مستويات اللاعبين وإبراز المميزين منهم لضمهم للمنتخبات الوطنية.
وتوقع أن تظهر المنافسات بمستوى عالي كونها تضم أبطالا يملكون إنجازات كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والقارية. (النهاية)

ف ش ا / م ص ع



MENAFN19112023000071011013ID1107454062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث