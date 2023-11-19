اتحاد الكاراتيه الكويتي يدشن موسمه المحلي (2023 - 2024) بإقامة بطولة الناشئين والشباب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- دشن الاتحاد الكويتي للكاراتيه مساء اليوم الأحد موسمه المحلي (2023 - 2024) بإقامة بطولة الناشئين والشباب بمشاركة نحو 150 لاعبا يمثلون 11 ناديا وتستمر منافساتها حتى الخميس المقبل.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات خالد العايش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منافسات البطولة التي انطلقت على صالة الاتحاد تشهد مشاركة أندية اليرموك والشباب والعربي والكويت والقادسية والجهراء والتضامن وبرقان والقرين والصليبيخات والساحل.
وأضاف العايش أنها تشهد إقامة 11 مسابقة لفئة (كوميتيه) القتالية منها 10 للفردي بواقع خمسة أوزان لفئة الناشئين ومثلها لفئة الشباب ومسابقة واحدة في القتال الجماعي تجمع الفئتين.
وذكر أن المنافسات تتضمن أيضا إقامة ثلاث مسابقات في (الكاتا) الاستعراضية وهي الفردي للناشئين والفردي للشباب والمسابقة الجماعية التي تجمع الفئتين.
وأكد أن الاتحاد يولي المسابقات المحلية أهمية كبيرة كونها تسهم في تطوير مستويات اللاعبين وإبراز المميزين منهم لضمهم للمنتخبات الوطنية.
وتوقع أن تظهر المنافسات بمستوى عالي كونها تضم أبطالا يملكون إنجازات كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والقارية. (النهاية)
ف ش ا / م ص ع
MENAFN19112023000071011013ID1107454062
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