روسيا تعلن إجلاء 558 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت روسيا الاتحادية اليوم الأحد إجلاء 558 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن طائرة روسية تقل دفعة تضم 120 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم مؤخرا من قطاع غزة وصلت إلى موسكو قادمة من القاهرة.
وأضافت الوزارة أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من القطاع حتى الآن بلغ 558 شخصا من مجموع 900 شخص مدرجة أسماءهم في قوائم الراغبين في المغادرة.
وأوضح البيان أن عملية الاجلاء تتم على مراحل في ظل استمرار المجابهات العسكرية وقدرات المعبر المحدودة.
وأشار إلى مواصلة جهود هيئات الطوارئ الروسية والدبلوماسية العاملة في القاهرة ورام الله والدوحة من أجل استكمال عملية إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة. (النهاية)
ا س / م م ج
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