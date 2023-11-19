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روسيا تعلن إجلاء 558 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة

11/19/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت روسيا الاتحادية اليوم الأحد إجلاء 558 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن طائرة روسية تقل دفعة تضم 120 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم مؤخرا من قطاع غزة وصلت إلى موسكو قادمة من القاهرة.
وأضافت الوزارة أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من القطاع حتى الآن بلغ 558 شخصا من مجموع 900 شخص مدرجة أسماءهم في قوائم الراغبين في المغادرة.
وأوضح البيان أن عملية الاجلاء تتم على مراحل في ظل استمرار المجابهات العسكرية وقدرات المعبر المحدودة.
وأشار إلى مواصلة جهود هيئات الطوارئ الروسية والدبلوماسية العاملة في القاهرة ورام الله والدوحة من أجل استكمال عملية إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة. (النهاية)

ا س / م م ج




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