الاتحاد الدولي للألعاب المائية يختار الكويتي فيصل أبو الحسن لعضوية اللجنة الاستشارية بمكتبه التنفيذي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- اختار الاتحاد الدولي للألعاب المائية عضو الاتحاد الكويتي فيصل أبو الحسن لعضوية اللجنة الاستشارية في مكتبه التنفيذي والتي تضم خبراء بارزين بهدف "الإسهام في تطوير مسابقاته الست" بحسب بيان صادر اليوم الأحد عن الاتحاد الكويتي.
ووفق البيان فقد جاء اختيار أبو الحسن كونه "يمتلك خبرة كبيرة في كافة مسابقات الاتحاد وهي السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الفنية (باليه) والسباحة في المياه المفتوحة والغطس العالي".
ونقل البيان عن أبو الحسن قوله إنه أصبح أحدث عضو في اللجنة الاستشارية للاتحاد التي يقودها رئيس الاتحاد الأمريكي للألعاب المائية كرستوفر بيرتون آملا المساهمة في تطوير لوائح الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية بما يخدم جميع الألعاب واللاعبين.
يذكر أن الاتحاد الدولي للألعاب المائية والذي يرأسه الكويتي حسين المسلم قد تأسس في عام 1908 ويعد الجهة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة المسابقات الرياضية المائية ويقع مقره الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا. (النهاية)
ف ش ا / م ص ع
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