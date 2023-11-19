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الاتحاد الدولي للألعاب المائية يختار الكويتي فيصل أبو الحسن لعضوية اللجنة الاستشارية بمكتبه التنفيذي

11/19/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- اختار الاتحاد الدولي للألعاب المائية عضو الاتحاد الكويتي فيصل أبو الحسن لعضوية اللجنة الاستشارية في مكتبه التنفيذي والتي تضم خبراء بارزين بهدف "الإسهام في تطوير مسابقاته الست" بحسب بيان صادر اليوم الأحد عن الاتحاد الكويتي.
ووفق البيان فقد جاء اختيار أبو الحسن كونه "يمتلك خبرة كبيرة في كافة مسابقات الاتحاد وهي السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الفنية (باليه) والسباحة في المياه المفتوحة والغطس العالي".
ونقل البيان عن أبو الحسن قوله إنه أصبح أحدث عضو في اللجنة الاستشارية للاتحاد التي يقودها رئيس الاتحاد الأمريكي للألعاب المائية كرستوفر بيرتون آملا المساهمة في تطوير لوائح الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية بما يخدم جميع الألعاب واللاعبين.
يذكر أن الاتحاد الدولي للألعاب المائية والذي يرأسه الكويتي حسين المسلم قد تأسس في عام 1908 ويعد الجهة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة المسابقات الرياضية المائية ويقع مقره الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا. (النهاية)

ف ش ا / م ص ع



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