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الكويتي الدواس يحقق المركز الثاني بفئة (OPEN GP1) في بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية 2023

11/19/2023 2:29:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 19 - 11 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي راشد الدواس المركز الثاني في فئة (open GP1) ضمن منافسات بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية 2023 المقامة في الإمارات والتي اختتمت منافساتها أمس السبت.
وقال الدواس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذا الفوز يعتبر سجلا جديدا على الصعيد الشخصي والدولي وإضافة لسجل دولة الكويت في مثل هذه الفعاليات المتخصصة التي يتشارك بها كبرى الفرق الاقليمية والعالمية.
وأفاد بأن البطولة ضمت عدة مشاركين تنافسوا على فئتين (الواقف والجالس) معربا عن بالغ سعادته بهذا الانجاز في هذا المحفل ورفع علم الكويت في هذه البطولة.
إلى ذلك سيغادر البطل راشد الدواس مع مدربه أحمد الدواس للمشاركة في بطولة العالم المقامة في منطقة (ليك توبا) بإندونيسيا أملا في حصد الألقاب وتحقيق المراكز المتقدمة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. (النهاية)

س خ م / م م ج




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