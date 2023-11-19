الكويتي الدواس يحقق المركز الثاني بفئة (OPEN GP1) في بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية 2023

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 19 - 11 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي راشد الدواس المركز الثاني في فئة (open GP1) ضمن منافسات بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية 2023 المقامة في الإمارات والتي اختتمت منافساتها أمس السبت.
وقال الدواس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذا الفوز يعتبر سجلا جديدا على الصعيد الشخصي والدولي وإضافة لسجل دولة الكويت في مثل هذه الفعاليات المتخصصة التي يتشارك بها كبرى الفرق الاقليمية والعالمية.
وأفاد بأن البطولة ضمت عدة مشاركين تنافسوا على فئتين (الواقف والجالس) معربا عن بالغ سعادته بهذا الانجاز في هذا المحفل ورفع علم الكويت في هذه البطولة.
إلى ذلك سيغادر البطل راشد الدواس مع مدربه أحمد الدواس للمشاركة في بطولة العالم المقامة في منطقة (ليك توبا) بإندونيسيا أملا في حصد الألقاب وتحقيق المراكز المتقدمة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. (النهاية)
س خ م / م م ج
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