الهند ترسل 32 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الأحد أنها أرسلت الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني والتي تقدر ب32 طنا.
وقال وزير الشؤون الخارجية الهندية ايس جايشانكار في تصريح على حسابه الرسمي في منصة (اكس) إن الهند تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وإن طائرة ثانية تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز (ايم سي سي سي 17) غادرت إلى مطار العريش في مصر تحمل 32 طنا من المساعدات.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية اريندام باجشي لاحقا أن الطائرة الهندية التي تحمل المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وصلت إلى مصر وتم تسليم مواد الإغاثة إلى الهلال الأحمر المصري لنقلها إلى فلسطين.
وكانت الهند قد أعلنت في 22 أكتوبر الماضي إرسالها نحو 5ر6 أطنان من المواد الطبية و32 طنا من المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بعد أيام من القصف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وراح ضحيته مئات الشهداء والجرحى المدنيين. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
MENAFN19112023000071011013ID1107454058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.