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الهند ترسل 32 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني

11/19/2023 2:29:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الأحد أنها أرسلت الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني والتي تقدر ب32 طنا.
وقال وزير الشؤون الخارجية الهندية ايس جايشانكار في تصريح على حسابه الرسمي في منصة (اكس) إن الهند تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وإن طائرة ثانية تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز (ايم سي سي سي 17) غادرت إلى مطار العريش في مصر تحمل 32 طنا من المساعدات.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية اريندام باجشي لاحقا أن الطائرة الهندية التي تحمل المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وصلت إلى مصر وتم تسليم مواد الإغاثة إلى الهلال الأحمر المصري لنقلها إلى فلسطين.
وكانت الهند قد أعلنت في 22 أكتوبر الماضي إرسالها نحو 5ر6 أطنان من المواد الطبية و32 طنا من المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بعد أيام من القصف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وراح ضحيته مئات الشهداء والجرحى المدنيين. (النهاية)

ا ت ك / م م ج




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