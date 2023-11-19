الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تطبيق حل الدولتين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 11 (كونا) -- أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في الدوحة إلى هدنة وفتح ممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والافراج الفوري عن الأسرى تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي.
وأشاد بالدور البناء الذي تلعبه قطر إقليميا ودوليا من أجل "دعم السلام والاستقرار" في المنطقة معتبرا أن الدوحة "فرضت نفسها كدولة وسيطة أساسية في العالم".
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الاجتماع مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بحث سبل التعاون للتوصل إلى حل دائم وسلمي لأزمة غزة بكافة أبعادها الإنسانية والسياسية.
وأكد ان الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة وانهاء اجراء الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري ورفع الحصار الظالم على القطاع يأتي على رأس الأولويات.
ودان قيام جيش الكيان الإسرائيلي المحتل بتدمير المستشفيات واجبار المرضى والجرحى والاطباء والنازحين للخروج منها تحت تهديد السلاح وتبرير ذلك بادعاء غير مثبت.
واعتبر ان ما حدث في مجمع (الشفاء) الطبي من اخلاء قسري لمئات المرضى وعشرات أطفال حديثي الولادة والطواقم الطبية والنازحين يعد جريمة قائلا "ولم نسمع صوتا للمجتمع الدولي حيال ذلك مع استمرار المجازر ضد المدنيين آخرها مدرسة (الفاخورة)" وهي تقع تحت مظلة دولية.
وطالب الشيخ محمد بن عبدالرحمن المجتمع الدولي بالتعامل مع هذه المسألة وفق القوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية واحترام وحماية المدنيين في قطاع غزة مثلما يتم التعامل مع المدنيين في أي مكان آخر بالعالم.
ودعا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية للنظر في الادعاءات الإسرائيلية في شأن استخدام المدارس والمستشفيات استخدامات عسكرية منتقدا المجتمع الدولي "بعدم تحرك في هذا الاتجاه".
وأشار إلى استمرار القصف الإسرائيلي على المرافق المدنية ومبنى (اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة) دون مراعاة لتلك المؤسسات التي تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني في غزة.
وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحث في وقت سابق اليوم مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
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