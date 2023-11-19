-->

Sunday, 19 November 2023 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تطبيق حل الدولتين

11/19/2023 2:29:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 11 (كونا) -- أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في الدوحة إلى هدنة وفتح ممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والافراج الفوري عن الأسرى تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي.
وأشاد بالدور البناء الذي تلعبه قطر إقليميا ودوليا من أجل "دعم السلام والاستقرار" في المنطقة معتبرا أن الدوحة "فرضت نفسها كدولة وسيطة أساسية في العالم".
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الاجتماع مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بحث سبل التعاون للتوصل إلى حل دائم وسلمي لأزمة غزة بكافة أبعادها الإنسانية والسياسية.
وأكد ان الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة وانهاء اجراء الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري ورفع الحصار الظالم على القطاع يأتي على رأس الأولويات.
ودان قيام جيش الكيان الإسرائيلي المحتل بتدمير المستشفيات واجبار المرضى والجرحى والاطباء والنازحين للخروج منها تحت تهديد السلاح وتبرير ذلك بادعاء غير مثبت.
واعتبر ان ما حدث في مجمع (الشفاء) الطبي من اخلاء قسري لمئات المرضى وعشرات أطفال حديثي الولادة والطواقم الطبية والنازحين يعد جريمة قائلا "ولم نسمع صوتا للمجتمع الدولي حيال ذلك مع استمرار المجازر ضد المدنيين آخرها مدرسة (الفاخورة)" وهي تقع تحت مظلة دولية.
وطالب الشيخ محمد بن عبدالرحمن المجتمع الدولي بالتعامل مع هذه المسألة وفق القوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية واحترام وحماية المدنيين في قطاع غزة مثلما يتم التعامل مع المدنيين في أي مكان آخر بالعالم.
ودعا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية للنظر في الادعاءات الإسرائيلية في شأن استخدام المدارس والمستشفيات استخدامات عسكرية منتقدا المجتمع الدولي "بعدم تحرك في هذا الاتجاه".
وأشار إلى استمرار القصف الإسرائيلي على المرافق المدنية ومبنى (اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة) دون مراعاة لتلك المؤسسات التي تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني في غزة.
وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحث في وقت سابق اليوم مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

س س س / ر س




MENAFN19112023000071011013ID1107454057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث