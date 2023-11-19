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رئيس الوزراء المصري: نعمل على تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر

11/19/2023 2:29:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد استمرار بلاده بتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين والشركات الراغبة في دخول السوق المصرية.
وذكرت رئاسة الوزراء المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء مدبولي بوزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق لبحث تنمية الاستثمارات السعودية بمصر في المجالات كافة.
وقال مدبولي إنه ومنذ توليه مهام منصبه حرص على حل العديد من مشكلات المستثمرين العرب لاسيما السعوديون مضيفا أنه تم قطع شوط كبير في هذه الملفات بما يخدم البلدين.
وأكد قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسعودية على الأصعدة كافة واستمرار التعاون والتكامل فيما بينهما دوما لخدمة القضايا المشتركة للبلدين بما يخدم شعوبهما.
من جانبه قال الوزير القصبي إن ثمة توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعزيز التعاون مع مصر والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وأضاف أنه لمس روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء المصري لإنهاء الملفات العالقة أمام الاستثمارات السعودية لافتا إلى حل أكثر من 70 بالمئة من هذه الملفات حاليا ومواصلة حل الباقي تباعا.
وذكر أن الوفد الموافق له والذي يضم 91 من رجال الأعمال السعوديين عقد اجتماعات مع رجال أعمال مصريين مؤكدا أن هذه الاجتماعات أسفرت عن ثلاثة مسارات سيتم العمل عليها مستقبلا.
وأوضح أن المسار الأول هو استثمار السعودية في القطاع الصناعي بهدف التكامل وتحديد الفرص ووضع الأولويات مع صياغة خريطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص مضيفا أنه تم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك.
وقال الوزير القصبي إن المسار الثاني يعني بالتكامل لتنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية عبر التكامل بين الحكومتين مضيفا أن المسار الثالث خاص باقامة عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين ومهامها.
وأعرب الوزير السعودي عن الشكر للحكومة المصرية على حل مشكلات المستثمرين معتبرا أن هذا النهج سيساهم بجذب الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية بما يعود بالنفع على البلدين. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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