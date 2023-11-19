رئيس الوزراء المصري: نعمل على تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد استمرار بلاده بتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين والشركات الراغبة في دخول السوق المصرية.
وذكرت رئاسة الوزراء المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء مدبولي بوزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق لبحث تنمية الاستثمارات السعودية بمصر في المجالات كافة.
وقال مدبولي إنه ومنذ توليه مهام منصبه حرص على حل العديد من مشكلات المستثمرين العرب لاسيما السعوديون مضيفا أنه تم قطع شوط كبير في هذه الملفات بما يخدم البلدين.
وأكد قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسعودية على الأصعدة كافة واستمرار التعاون والتكامل فيما بينهما دوما لخدمة القضايا المشتركة للبلدين بما يخدم شعوبهما.
من جانبه قال الوزير القصبي إن ثمة توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعزيز التعاون مع مصر والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وأضاف أنه لمس روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء المصري لإنهاء الملفات العالقة أمام الاستثمارات السعودية لافتا إلى حل أكثر من 70 بالمئة من هذه الملفات حاليا ومواصلة حل الباقي تباعا.
وذكر أن الوفد الموافق له والذي يضم 91 من رجال الأعمال السعوديين عقد اجتماعات مع رجال أعمال مصريين مؤكدا أن هذه الاجتماعات أسفرت عن ثلاثة مسارات سيتم العمل عليها مستقبلا.
وأوضح أن المسار الأول هو استثمار السعودية في القطاع الصناعي بهدف التكامل وتحديد الفرص ووضع الأولويات مع صياغة خريطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص مضيفا أنه تم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك.
وقال الوزير القصبي إن المسار الثاني يعني بالتكامل لتنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية عبر التكامل بين الحكومتين مضيفا أن المسار الثالث خاص باقامة عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين ومهامها.
وأعرب الوزير السعودي عن الشكر للحكومة المصرية على حل مشكلات المستثمرين معتبرا أن هذا النهج سيساهم بجذب الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية بما يعود بالنفع على البلدين. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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