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(الأرصاد): استمرار الحالة المطرية التي تشهدها البلاد على فترات متفاوتة حتى نهاية نهار غد الإثنين

11/19/2023 2:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبد العزيز القراوي استمرار الحالة المطرية التي تشهدها البلاد حاليا "على فترات متفاوتة وحتى نهاية نهار يوم غد الإثنين".
وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت بنهاية نهار اليوم الأحد بحالة مطرية بدأت غربا وامتدت نحو المناطق السكنية لتبلغ الكميات المسجلة في مناطق (الأبرق) 6ر9 ملم و(الجهراء) 8ر6 ملم و(الرابية) 4ر4 ملم و(الصابرية) 6ر3 ملم ومطار الكويت الدولي 9ر3 ملم.
وأفاد بأنه من المتوقع أن تكون الأمطار رعدية أحيانا وغزيرة على بعض المناطق مصحوبة بنشاط في حركة الرياح لتصل سرعتها لأكثر من 60 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية.
وأضاف "يتوقع أن تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار ويبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء الغد مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق ليلا". (النهاية)

م ف / م ص ع



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