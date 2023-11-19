وزير الطاقة السعودي يعلن عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي والمنطقة الشرقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 11 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي والمنطقة الشرقية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نجحت في اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز من مكمن "حنيفة" في بئر (الحيران - 1) بمعدل 30 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و (600ر1) برميل من المكثفات بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن "العرب - ج" في الحقل نفسه بمعدل 1 ر 3مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أنه جرى اكتشاف حقل (المحاكيك) للغاز الطبيعي بعد أن تدفق الغاز من بئر(المحاكيك - 2) بمعدل 85 ر 0 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مضيفا أنه اكتشف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا.
وأضاف أنه جرى اكتشاف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا في مكمن "الجلة" في حقل (عسيكرة) في الربع الخالي وفي حقل (شدون) غرب مركز حرض ومكمن (عنيزة - أ) ومكمن "عنيزة ب/ج" في حقل (مزاليج) جنوب غرب الظهران ومكمن(الصارة) في حقل (الوضيحي) ومكمن (القصيباء) في حقل (أوتاد) جنوب غرب مدينة الهفوف. (النهاية)
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