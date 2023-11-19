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وزير الطاقة السعودي يعلن عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي والمنطقة الشرقية

11/19/2023 2:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 11 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي والمنطقة الشرقية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نجحت في اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز من مكمن "حنيفة" في بئر (الحيران - 1) بمعدل 30 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و (600ر1) برميل من المكثفات بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن "العرب - ج" في الحقل نفسه بمعدل 1 ر 3مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أنه جرى اكتشاف حقل (المحاكيك) للغاز الطبيعي بعد أن تدفق الغاز من بئر(المحاكيك - 2) بمعدل 85 ر 0 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مضيفا أنه اكتشف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا.
وأضاف أنه جرى اكتشاف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا في مكمن "الجلة" في حقل (عسيكرة) في الربع الخالي وفي حقل (شدون) غرب مركز حرض ومكمن (عنيزة - أ) ومكمن "عنيزة ب/ج" في حقل (مزاليج) جنوب غرب الظهران ومكمن(الصارة) في حقل (الوضيحي) ومكمن (القصيباء) في حقل (أوتاد) جنوب غرب مدينة الهفوف. (النهاية)

ع س ط / ه س ص



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