(التربية): استمرار الدراسة حضوريا غدا في كافة مدارس التعليم العام والخاص والنوعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- قال المتحدث باسم وزارة التربية الكويتية أحمد الوهيدة إن الدراسة الحضورية مستمرة يوم غد الإثنين في مدارس التعليم العام والخاص والنوعي.
وأوضح الوهيدة في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد أن وزارة التربية على تواصل دائم ومباشر مع إدارة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني لمتابعة آخر تطورات حالة الطقس في البلاد.
ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري المعلومات من مصادرها الرسمية.
وتأثرت البلاد بنهاية نهار اليوم الأحد بحالة مطرية بدأت غربا وامتدت نحو المناطق السكنية لتبلغ الكميات المسجلة في مناطق (الأبرق) 6ر9 ملم و(الجهراء) 8ر6 ملم و(الرابية) 4ر4 ملم و(الصابرية) 6ر3 ملم ومطار الكويت الدولي 9ر3 ملم.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق اليوم إنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها البلاد حاليا "على فترات متفاوتة وحتى نهاية نهار يوم غد الإثنين" على أن "تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار ويبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من مساء الغد". (النهاية)
ا س ع / م ص ع
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