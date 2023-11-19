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(التربية): استمرار الدراسة حضوريا غدا في كافة مدارس التعليم العام والخاص والنوعي

11/19/2023 2:29:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- قال المتحدث باسم وزارة التربية الكويتية أحمد الوهيدة إن الدراسة الحضورية مستمرة يوم غد الإثنين في مدارس التعليم العام والخاص والنوعي.
وأوضح الوهيدة في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد أن وزارة التربية على تواصل دائم ومباشر مع إدارة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني لمتابعة آخر تطورات حالة الطقس في البلاد.
ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري المعلومات من مصادرها الرسمية.
وتأثرت البلاد بنهاية نهار اليوم الأحد بحالة مطرية بدأت غربا وامتدت نحو المناطق السكنية لتبلغ الكميات المسجلة في مناطق (الأبرق) 6ر9 ملم و(الجهراء) 8ر6 ملم و(الرابية) 4ر4 ملم و(الصابرية) 6ر3 ملم ومطار الكويت الدولي 9ر3 ملم.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق اليوم إنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها البلاد حاليا "على فترات متفاوتة وحتى نهاية نهار يوم غد الإثنين" على أن "تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار ويبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من مساء الغد". (النهاية)

ا س ع / م ص ع


MENAFN19112023000071011013ID1107454053

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