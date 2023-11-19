-->

Sunday, 19 November 2023 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوربس تختار الحراسيس واللداوي ضمن أكثر 30 شخصية مؤثرة بالشرق الأوسط

11/19/2023 2:29:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- اختارت مجلة فوربس مؤسسَي شركة "روبوتنا" الاجتماعية المهندس جاسر الحراسيس والمهندس ثائر اللداوي ضمن قائمتها لأكثر 30 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، تميز اختيار الحراسيس واللداوي بفضل الأثر الاجتماعي الذي حققته الشركة في ميدان التعليم بالوطن العربي، لا سيما وأن الشركة تقدم حلولا تعليمية مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع الطلاب.
ونجحت "روبوتنا" في تحقيق تأثير إيجابي على حياة أكثر من 50 ألف طفل وشاب من مختلف الدول العربية، فيما يأتي هذا الاختيار كتتويج للجهود الحثيثة التي بذلها الحراسيس واللداوي في تطوير تكنولوجيا التعليم وتعزيز فرص التعلم للأجيال الصاعدة في المنطقة.
--(بترا)
غ ح/ب ع/ هـ ح
19/11/2023 22:16:31

MENAFN19112023000117011021ID1107454052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث