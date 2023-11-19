فوربس تختار الحراسيس واللداوي ضمن أكثر 30 شخصية مؤثرة بالشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- اختارت مجلة فوربس مؤسسَي شركة "روبوتنا" الاجتماعية المهندس جاسر الحراسيس والمهندس ثائر اللداوي ضمن قائمتها لأكثر 30 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، تميز اختيار الحراسيس واللداوي بفضل الأثر الاجتماعي الذي حققته الشركة في ميدان التعليم بالوطن العربي، لا سيما وأن الشركة تقدم حلولا تعليمية مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع الطلاب.

ونجحت "روبوتنا" في تحقيق تأثير إيجابي على حياة أكثر من 50 ألف طفل وشاب من مختلف الدول العربية، فيما يأتي هذا الاختيار كتتويج للجهود الحثيثة التي بذلها الحراسيس واللداوي في تطوير تكنولوجيا التعليم وتعزيز فرص التعلم للأجيال الصاعدة في المنطقة.

--(بترا)

غ ح/ب ع/ هـ ح

19/11/2023 22:16:31

