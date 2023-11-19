فوربس تختار الحراسيس واللداوي ضمن أكثر 30 شخصية مؤثرة بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- اختارت مجلة فوربس مؤسسَي شركة "روبوتنا" الاجتماعية المهندس جاسر الحراسيس والمهندس ثائر اللداوي ضمن قائمتها لأكثر 30 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، تميز اختيار الحراسيس واللداوي بفضل الأثر الاجتماعي الذي حققته الشركة في ميدان التعليم بالوطن العربي، لا سيما وأن الشركة تقدم حلولا تعليمية مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع الطلاب.
ونجحت "روبوتنا" في تحقيق تأثير إيجابي على حياة أكثر من 50 ألف طفل وشاب من مختلف الدول العربية، فيما يأتي هذا الاختيار كتتويج للجهود الحثيثة التي بذلها الحراسيس واللداوي في تطوير تكنولوجيا التعليم وتعزيز فرص التعلم للأجيال الصاعدة في المنطقة.
--(بترا)
غ ح/ب ع/ هـ ح
19/11/2023 22:16:31
MENAFN19112023000117011021ID1107454052
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