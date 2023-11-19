موسكو: إجلاء 550 مواطنا روسيا من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 19 تشرين الثاني (بترا)-قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إنه جرى إجلاء أكثر من 550 مواطنا روسيا، بينهم 230 طفلا، من قطاع غزة منذ بدء العملية قبل نحو أسبوع.

وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي:"إن 408 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم نقلوا إلى موسكو منهم 120 روسيا وصلوا في وقت متأخر أمس السبت على متن رحلة خاصة من الجمهورية المصرية".

--(بترا)

هـ ح

19/11/2023 22:11:18

