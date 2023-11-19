موسكو: إجلاء 550 مواطنا روسيا من غزة

موسكو: إجلاء 550 مواطنا روسيا من غزة
التاريخ
11/19/2023 2:29:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 19 تشرين الثاني (بترا)-قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إنه جرى إجلاء أكثر من 550 مواطنا روسيا، بينهم 230 طفلا، من قطاع غزة منذ بدء العملية قبل نحو أسبوع.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي:"إن 408 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم نقلوا إلى موسكو منهم 120 روسيا وصلوا في وقت متأخر أمس السبت على متن رحلة خاصة من الجمهورية المصرية".
--(بترا)
هـ ح
19/11/2023 22:11:18
MENAFN19112023000117011021ID1107454051
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