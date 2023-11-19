رئيس الوزراء القطري: الاحتلال يرتكب فظائع ومذابح في غزة وسط صمت المجتمع الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 19 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي في ظل الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين.

وأعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي إزاء المذابح التي تستهدف المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، فضلا عن المنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال لقائه اليوم الأحد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات.

كما شدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها الحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على استمرار جهود قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى، على الرغم من الصعوبات الناتجة عن تصعيد العدوان على غزة..

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تقدير قطر لدعوة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون عوائق، وجهوده لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية.

من جانبه، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي عن شكره لدولة قطر على جهودها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة.

(بترا)

هـ ح

19/11/2023 22:10:23

