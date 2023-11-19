السعايدة يوعز برفع جاهزية قطاع الطاقة خلال المنخفض الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الأحد، رفع جاهزية القطاع، داعيا من الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز تكثيف الجهود والإبقاء على الجاهزية العالية لمواجهة تبعات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة، وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين والمعالجة الفورية لأي انقطاعات قد تحدث نتيجة الظروف الجوية الراهنة.

كما دعا شركات الكهرباء لتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك نظرا لأن مثل هذه الظروف الجوية تتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول ما يؤدي لزيادة كمية استهلاك الطاقة.

وأكدّ خلال تفقده سير العمل في مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة استمرار المركز وكوادر الهيئة في الميدان بمتابعة التزام شركات القطاع بتطبيق خطط الطوارئ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة.

--(بترا)

م ف/أز/ ع ط

19/11/2023 20:53:05