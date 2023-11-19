السعايدة يوعز برفع جاهزية قطاع الطاقة خلال المنخفض الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الأحد، رفع جاهزية القطاع، داعيا من الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز تكثيف الجهود والإبقاء على الجاهزية العالية لمواجهة تبعات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة، وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين والمعالجة الفورية لأي انقطاعات قد تحدث نتيجة الظروف الجوية الراهنة.
كما دعا شركات الكهرباء لتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك نظرا لأن مثل هذه الظروف الجوية تتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول ما يؤدي لزيادة كمية استهلاك الطاقة.
وأكدّ خلال تفقده سير العمل في مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة استمرار المركز وكوادر الهيئة في الميدان بمتابعة التزام شركات القطاع بتطبيق خطط الطوارئ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة.
--(بترا)
م ف/أز/ ع ط
19/11/2023 20:53:05
MENAFN19112023000117011021ID1107454048
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