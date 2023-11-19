الأمم المتحدة تجلي 31 طفلا من مستشفى الشفاء لمستشفيات أخرى في القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إنها قامت بمهمة ثانية بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الأحد تحت ظروف أمنية خطرة، حيث جرى إجلاء 31 طفلا حديثي الولادة حالتهم حرجة مع 6 من العاملين الصحيين و10 من أفراد أسرهم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس إن 6 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني اُستخدمت في عملية الإجلاء مذكرا أن الأطفال حديثي الولادة نُقلوا إلى مستشفى الهلال الإماراتي، حيث يتلقون الرعاية الطبية الطارئة.

وأضاف غيبرييسوس أن مزيدا من المهمات يتم التخطيط لها بشكل عاجل لنقل من تبقى من مرضى وعاملين في مستشفى الشفاء، اعتمادا على ضمانات الممر الآمن من أطراف الصراع.

وأشاد غيبرييسوس بالبطولة والخدمة الفائقة التي يقدمها العاملون في المجال الصحي في غزة، الذين يواصلون العمل في ظل أصعب وأقسى الظروف معربا عن امتنانه للتعاون بين الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

19/11/2023 20:51:52