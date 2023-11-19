الأمم المتحدة تجلي 31 طفلا من مستشفى الشفاء لمستشفيات أخرى في القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إنها قامت بمهمة ثانية بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الأحد تحت ظروف أمنية خطرة، حيث جرى إجلاء 31 طفلا حديثي الولادة حالتهم حرجة مع 6 من العاملين الصحيين و10 من أفراد أسرهم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس إن 6 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني اُستخدمت في عملية الإجلاء مذكرا أن الأطفال حديثي الولادة نُقلوا إلى مستشفى الهلال الإماراتي، حيث يتلقون الرعاية الطبية الطارئة.
وأضاف غيبرييسوس أن مزيدا من المهمات يتم التخطيط لها بشكل عاجل لنقل من تبقى من مرضى وعاملين في مستشفى الشفاء، اعتمادا على ضمانات الممر الآمن من أطراف الصراع.
وأشاد غيبرييسوس بالبطولة والخدمة الفائقة التي يقدمها العاملون في المجال الصحي في غزة، الذين يواصلون العمل في ظل أصعب وأقسى الظروف معربا عن امتنانه للتعاون بين الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
19/11/2023 20:51:52
MENAFN19112023000117011021ID1107454047
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