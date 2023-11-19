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أمين عام الخارجية يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

11/19/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان، 19تشرين الثاني(بترا)- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين لاسيما النساء والأطفال.
وتناول اللقاء ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، تنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية. كما تناول سبل تكثيف الآليات التي من شأنها حماية النساء والأطفال، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
--(بترا)
ص خ/أز/ ع ط
19/11/2023 20:43:17

MENAFN19112023000117011021ID1107454046

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