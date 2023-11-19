أمين عام الخارجية يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان، 19تشرين الثاني(بترا)- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين لاسيما النساء والأطفال.
وتناول اللقاء ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، تنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية. كما تناول سبل تكثيف الآليات التي من شأنها حماية النساء والأطفال، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
--(بترا)
ص خ/أز/ ع ط
19/11/2023 20:43:17
MENAFN19112023000117011021ID1107454046
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