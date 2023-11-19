الجامعة العربية تطالب بحماية أطفال فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 19 تشرين الثاني ( بترا )-أكدت الجامعة العربية في اليوم العالمي للطفل، على حق الطفل الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه، وأن يعيش حياة آمنة مطمئنة بعيدا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد، وبعيدا عن كل أشكال العنف.

واعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة يوم الطفل الذي يصادف 20 من تشرين الثاني من كل عام، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وما يلحق به من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجوده ومستقبله، وهو أمر لا يقبله ضمير ولا إنسانية.

ودعت جامعة الدول العربية بهذه المناسبة المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، ودق ناقوس الخطر لحمايتهم من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال .

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

19/11/2023 20:27:19