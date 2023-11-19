عجلون:الأشغال تتعامل مع إزالة أتربة وحصى في الشوارع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 19 تشرين الثاني(بترا)-أدى التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته مختلف مناطق محافظة عجلون إلى تشكل السيول والبرك في الشوارع المحملة بالحصى والأتربة .
وقامت آليات وكوادر الأشغال بإزالة الحصى وتسهيل اتجاه سير المياه التي ارتفع منسوبها في الشوارع .
واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف جاهزية غرف العمليات الرئيسية لمتابعة الأحوال الجوية ومراقبة الشوارع من اجل ادامة حركة المرور خصوصا في ظل التساقط الغزير والمستمر للأمطار.
ودعا الشريف المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ نتيجة الظروف الجوية ليتم العمل على معالجتها بالسرعة القصوى من خلال الفرق الميدانية العاملة من كواد وآليات .
--(بترا)
ع.ف/أز/ ع ط
19/11/2023 20:14:03
MENAFN19112023000117011021ID1107454044
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