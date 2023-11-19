عجلون:الأشغال تتعامل مع إزالة أتربة وحصى في الشوارع

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 19 تشرين الثاني(بترا)-أدى التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته مختلف مناطق محافظة عجلون إلى تشكل السيول والبرك في الشوارع المحملة بالحصى والأتربة .

وقامت آليات وكوادر الأشغال بإزالة الحصى وتسهيل اتجاه سير المياه التي ارتفع منسوبها في الشوارع .

واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف جاهزية غرف العمليات الرئيسية لمتابعة الأحوال الجوية ومراقبة الشوارع من اجل ادامة حركة المرور خصوصا في ظل التساقط الغزير والمستمر للأمطار.

ودعا الشريف المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ نتيجة الظروف الجوية ليتم العمل على معالجتها بالسرعة القصوى من خلال الفرق الميدانية العاملة من كواد وآليات .

--(بترا)

ع.ف/أز/ ع ط

19/11/2023 20:14:03