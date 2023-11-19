الأمم المتحدة تشيد بسلامة الانتخابات في ليبيريا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا)- أشاد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، بحكومة وشعب ليبيريا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2023، التي جرت بطريقة هادئة وسلمية.
وحيا غوتيريش في بيان صدر باسمه، جهود بعثات مراقبة الانتخابات الوطنية والإقليمية والدولية مؤكدا على "دعم الأمم المتحدة المستمر لشعب ليبيريا في جهوده الرامية إلى توطيد السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة".
يذكر أن الأردن ساهم في استقرار ليبيريا من خلال مساهمته في البعثة الأممية، بقوات عسكرية وشرطية وطبية.
--(بترا)
م د/أز/ ع ط
19/11/2023 20:12:44
MENAFN19112023000117011021ID1107454043
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