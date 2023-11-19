الأمم المتحدة تشيد بسلامة الانتخابات في ليبيريا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا)- أشاد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، بحكومة وشعب ليبيريا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2023، التي جرت بطريقة هادئة وسلمية.

وحيا غوتيريش في بيان صدر باسمه، جهود بعثات مراقبة الانتخابات الوطنية والإقليمية والدولية مؤكدا على "دعم الأمم المتحدة المستمر لشعب ليبيريا في جهوده الرامية إلى توطيد السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة".

يذكر أن الأردن ساهم في استقرار ليبيريا من خلال مساهمته في البعثة الأممية، بقوات عسكرية وشرطية وطبية.

--(بترا)

م د/أز/ ع ط

19/11/2023 20:12:44