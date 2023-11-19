حوارية حول الحياة الحزبية في جامعة آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 19 تشرين الثاني ( بترا ) - نظمت جامعة آل البيت اليوم الأحد، ندوة حواري حول "الحياة الحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤيا الملكية في تحديث المنظومة السياسية" .

وقال رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامه نصير إننا اليوم أمام مسؤولية وطنية نتحملها جميعاً كمؤسسات أكاديمية ومجتمع مدني وإعلام وحكومة ، فالعمل الحزبي لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح واجباً وطنياً يحتم علينا كجامعات لصناعة مشاريع نخب سياسية مستقبلية وفتح المجال أمام الشباب وتوعيتهم بأهمية الاحزاب لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية نستمدها من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني.

بدوره قال وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماماً كبيرًا بشباب وشابات الوطن لإيمانه بقدرتهما على إحداث التغيير الإيجابي من أجل بناء أردن قادر على مواجهة التحديات لافتا ان هنالك قراراً سياسيًا واضحاً بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينكم في المجتمع في كل المجالات ليصبحوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم .

من جانبه، أكد العين طلال الماضي أن الشباب هم عماد العمل الحزبي في الأردن لاسيما و أن الأردنيين عرفوا بمواقفهم منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى اليوم، مشيراً الى المصداقية السياسية التي يتحلى بها الأردن قيادةً وشعباً والذين لم يكونوا يوماً إلا في خندق العروبة ومشروع الثورة العربية الكبرى ودفاعه عن مبادئها.

وبين عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف الشبيل، أن جامعة آل البيت تعمل على تعزيز المساحات المتاحة للشباب للنقاش والحوار والتدريب وتنظيم المبادرات المتعلقة بالسياسة والقضايا الوطنية، داعياً الطلبة إلى تعزيز ثقافتهم الوطنية بالمشاركة السياسية والنهوض بدورهم التوعوي والتثقيفي لتعزيز الثقافة الديمقراطية والسياسية والحوار المسؤول وقبول الرأي والرأي الآخر.

من جهته بين رئيس بلدية جرش السابق، الدكتور علي قوقزة أن المشاركة السياسية للشباب لن تكون مجرد شعار، إنما تطبيق واضح للتشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي لافتا إلى أن التحديث الشامل في مختلف المسارات هو مشروع وطني وأن الأردن عنوانه شباب الوطن وشاباتهِ، بطموحهم الذي لا حدود له.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

19/11/2023 20:11:47