بلدية غرب إربد تتعامل مع 200 حالة طارئة نتيجة الأحوال الجوية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت بلدية غرب اربد إنها تعاملت منذُ صباح اليوم الأحد، مع 200 حالة طارئة لتجمعات كبيرة من مياه الأمطار في معظم مناطقها تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.

وتنوعت الحالات من معالجة تجمعات المياه وتشكل البرك المائية في بعض الشوارع والأحياء، وإزالة الانهيارات الترابية والطينية عن بعض الشوارع وفتح وصيانة العبارات، بالإضافة إلى حالات سحب وشفط للمياه، وحالات هبوط جراء حفريات الصرف الصحي في منطقة زحر.

و أعلنت البلدية حالة الطوارئ القصوى في كافة مناطقها، واستدعت كافة لجان الطوارئ والتي سبق تشكيلها والمؤلفة من المختصين من كافة الوحدات والأقسام وسائقي الآليات، ووضع جميع الفرق والكوادر الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية، وفتح غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة.

وأشار رئيس البلدية جمال البطاينة إلى أن البلدية عملت على توزيع الفرق والكوادر الفنية على كافة مناطق غرب إربد، للعمل ضمن غرفة الطوارئ الرئيسية، علاوة على غرف العمليات الفرعية في المناطق ،لافتا الى ان جميع الفرق جاهزة للتعامل مع ]ي إغلاقات في خطوط تصريف مياه الأمطار، وتقديم المساعدة والعون لجميع المواطنين.

ووجه البطاينة الفرق بمواصلة أعمالها في تنفيذ جولاتها الميدانية والتفقدية لشبكات تصريف مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها وفاعليتها وضرورة تحديث معلومات خطة الطوارئ في كافة المناطق مع وضع آلية للعمل والاحتياطات اللازمة بخصوص مواجهة فصل الشتاء.

ودعا فرق الطوارئ للتعامل الفوري والمسؤول مع كافة الحالات التي تتطلب المساعدة، والتأكد من فاعلية الاجراءات المتخذة واستمرارية تفقد مجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، والتأكد من تقليم وتهذيب الأشجار المرتفعة المتشابكة مع خطوط الكهرباء، لمنع حالات انقطاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع مركز دفاع مدني غرب إربد وشرطة اربد والاشغال العامة وشركة كهرباء محافظة اربد زكافة الجهات المعنية

كما دعا المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

--(بترا)

م.ق/أو/ ع ط

19/11/2023 20:09:35