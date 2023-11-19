مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية التي تشهدها المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من الأجواء المتوقعة في الساعات القادمة، والتي قد تشهد غزارة في الهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
وحذرت المديرية من خطر ارتفاع منسوب المياه، داعية إلى الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
ودعت إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة.
وأكدت ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح، وتفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر في حال استخدامها، لا سيما في ظل الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة في بعض المناطق.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك، ومتابعة نشراتها والجهات المعنية، لاتباع الإرشادات والنصائح.
--(بترا)
ل م/أز/ ع ط
19/11/2023 20:01:38
MENAFN19112023000117011021ID1107454039
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