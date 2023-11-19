مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية التي تشهدها المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من الأجواء المتوقعة في الساعات القادمة، والتي قد تشهد غزارة في الهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

وحذرت المديرية من خطر ارتفاع منسوب المياه، داعية إلى الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة.

وأكدت ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح، وتفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر في حال استخدامها، لا سيما في ظل الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة في بعض المناطق.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك، ومتابعة نشراتها والجهات المعنية، لاتباع الإرشادات والنصائح.

--(بترا)

ل م/أز/ ع ط

19/11/2023 20:01:38