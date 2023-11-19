مفوض حقوق الإنسان: ترويع غزة يجب ان يتوقف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا) أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأحد، أن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ 48 ساعة الماضية في غزة لا تصدق، مشددا على وجوب وقف الحرب حالا.
وأشار تورك في بيان صحفي إلى أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار تهجير مئات الآلاف في جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع تدابير الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".
وقال ان الصور التي التقطت في أعقاب الغارة الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة مروعة، و"تظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا" مشيرا الى تعرض ثلاث مدارس أخرى على الأقل تستضيف نازحين فلسطينيين للهجوم خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقال ان "العمليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء وما حوله" مشيرا الى زيارة قام زملاء الأمم المتحدة للموقع أمس، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بـ "منطقة الموت".
وقد فر العاملون في المجال الطبي من المستشفى بأوامر من الجيش الإسرائيلي حيث شوهد المئات وهم يشقون طريقهم جنوبا سيرا على الأقدام، معرضين حياتهم وصحتهم وسلامتهم لخطر كبير. وتساءل تورك" إلى أين؟، فلا يوجد مكان آمن في غزة".
وأضاف فورك انه وفي خان يونس، تقوم القوات الإسرائيلية بإلقاء منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى "ملاجئ معترف بها" غير محددة، حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة. ويكافح الفلسطينيون النازحون بالفعل - المحرومون بسبب القيود الشديدة المفروضة على المساعدات المنقذة للحياة - من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويضطرون إلى العيش في أماكن متناقصة باستمرار ومكتظة وغير صحية وغير آمنة.
وقال تورك نه وبغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا مشددا على وجوب "التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات" حسب البيان.
وقال ان "عدم الالتزام بهذه القواعد يشكل جرائم حرب".
وأضاف المسؤول الأممي "إن الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل" متسائلا: فكم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرقه الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ وكم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟".
وشدد تورك "هذا يجب أن يتوقف" وان "الإنسانية يجب أن تأتي أولا" وان هناك "حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ولأسباب تتعلق بحقوق الإنسان: الآن"
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
19/11/2023 19:41:47
MENAFN19112023000117011021ID1107454037
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