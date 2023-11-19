مفوض حقوق الإنسان: ترويع غزة يجب ان يتوقف

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا) أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأحد، أن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ 48 ساعة الماضية في غزة لا تصدق، مشددا على وجوب وقف الحرب حالا.

وأشار تورك في بيان صحفي إلى أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار تهجير مئات الآلاف في جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع تدابير الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".

وقال ان الصور التي التقطت في أعقاب الغارة الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة مروعة، و"تظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا" مشيرا الى تعرض ثلاث مدارس أخرى على الأقل تستضيف نازحين فلسطينيين للهجوم خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال ان "العمليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء وما حوله" مشيرا الى زيارة قام زملاء الأمم المتحدة للموقع أمس، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بـ "منطقة الموت".

وقد فر العاملون في المجال الطبي من المستشفى بأوامر من الجيش الإسرائيلي حيث شوهد المئات وهم يشقون طريقهم جنوبا سيرا على الأقدام، معرضين حياتهم وصحتهم وسلامتهم لخطر كبير. وتساءل تورك" إلى أين؟، فلا يوجد مكان آمن في غزة".

وأضاف فورك انه وفي خان يونس، تقوم القوات الإسرائيلية بإلقاء منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى "ملاجئ معترف بها" غير محددة، حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة. ويكافح الفلسطينيون النازحون بالفعل - المحرومون بسبب القيود الشديدة المفروضة على المساعدات المنقذة للحياة - من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويضطرون إلى العيش في أماكن متناقصة باستمرار ومكتظة وغير صحية وغير آمنة.

وقال تورك نه وبغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا مشددا على وجوب "التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات" حسب البيان.

وقال ان "عدم الالتزام بهذه القواعد يشكل جرائم حرب".

وأضاف المسؤول الأممي "إن الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل" متسائلا: فكم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرقه الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ وكم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟".

وشدد تورك "هذا يجب أن يتوقف" وان "الإنسانية يجب أن تأتي أولا" وان هناك "حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ولأسباب تتعلق بحقوق الإنسان: الآن"

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

19/11/2023 19:41:47