غوتيريش يعرب عن صدمته لقصف مدارس الأونروا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا)- أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن شعوره بصدمة عميقة من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرستين في قطاع غزة تابعتين لوكالة الأونروا في أقل من 24 ساعة.

وأشار في بيان صدر باسمه الى استشهاد وجُرح العشرات من النازحين، العديد منهم نساء وأطفال، بينما كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة.

وقال غوتيريس "أؤكد من جديد أن حرمة مبانينا غير قابلة للانتهاك" مضيفا أن "هذه الحرب تتسبب في كل يوم بعدد مذهل وغير مقبول من الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال"، داعيا الى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

-- (بترا)

م د/ن ح/ع ط

19/11/2023 19:03:06