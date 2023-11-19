غوتيريش يعرب عن صدمته لقصف مدارس الأونروا في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا)- أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن شعوره بصدمة عميقة من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرستين في قطاع غزة تابعتين لوكالة الأونروا في أقل من 24 ساعة.
وأشار في بيان صدر باسمه الى استشهاد وجُرح العشرات من النازحين، العديد منهم نساء وأطفال، بينما كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة.
وقال غوتيريس "أؤكد من جديد أن حرمة مبانينا غير قابلة للانتهاك" مضيفا أن "هذه الحرب تتسبب في كل يوم بعدد مذهل وغير مقبول من الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال"، داعيا الى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
-- (بترا)
م د/ن ح/ع ط
19/11/2023 19:03:06
MENAFN19112023000117011021ID1107454036
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