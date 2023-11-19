توزيع الكهرباء ترفع الجاهزية استعدادا للمنخفض الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، رفع مستوى الجاهزية والاستعدادات اللازمة وفقًا لخطة الطوارئ المعتمدة لديها، وذلك في مناطق امتيازها في الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ووادي الأردن والشرقية.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي دون انقطاعات، خصوصًا خلال الظروف الجوية السائدة.

وأوضحت مديرة عام الشركة، المهندسة ريم حمدان، أن الشركة اتخذت عدة خطوات استباقية، منها مراقبة أحمال محطات التحويل الفرعية عبر منظومة العدادات الذكية، ورفع قدرة المحطات حسب الحاجة.

وأضافت أن الجاهزية تعني حالة الاستعداد التام لمواجهة الطوارئ المختلفة أو الأحداث غير المتوقعة، مؤكدة تجهيز فرق العمل بكل ما يلزم لضمان استعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن في حال حدوث أي انقطاع.

وأكدت حمدان، أن الشركة قادرة على توفير خدماتها بشكل موثوق وفعال في حالات الانقطاع أو العطل، لافتة إلى أن الشركة تتعامل وفق خطتها مع حالات الطوارئ الاعتيادية والطوارئ القصوى، حيث يتم فيها استخدام جميع الطواقم والموارد لضمان استقرار توزيع الطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل بتنسيق مستمر مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة في مثل هذه الظروف.

وأكدت الشركة بأنها ستقوم بإصدار تحديثات منتظمة عبر قنوات الاتصال المختلفة لدينا، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم أحدث المعلومات حول حالة الشبكة الكهربائية في حال وجود طارئ.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ ع ط

19/11/2023 18:51:20