توزيع الكهرباء ترفع الجاهزية استعدادا للمنخفض الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، رفع مستوى الجاهزية والاستعدادات اللازمة وفقًا لخطة الطوارئ المعتمدة لديها، وذلك في مناطق امتيازها في الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ووادي الأردن والشرقية.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي دون انقطاعات، خصوصًا خلال الظروف الجوية السائدة.
وأوضحت مديرة عام الشركة، المهندسة ريم حمدان، أن الشركة اتخذت عدة خطوات استباقية، منها مراقبة أحمال محطات التحويل الفرعية عبر منظومة العدادات الذكية، ورفع قدرة المحطات حسب الحاجة.
وأضافت أن الجاهزية تعني حالة الاستعداد التام لمواجهة الطوارئ المختلفة أو الأحداث غير المتوقعة، مؤكدة تجهيز فرق العمل بكل ما يلزم لضمان استعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن في حال حدوث أي انقطاع.
وأكدت حمدان، أن الشركة قادرة على توفير خدماتها بشكل موثوق وفعال في حالات الانقطاع أو العطل، لافتة إلى أن الشركة تتعامل وفق خطتها مع حالات الطوارئ الاعتيادية والطوارئ القصوى، حيث يتم فيها استخدام جميع الطواقم والموارد لضمان استقرار توزيع الطاقة الكهربائية.
وأشارت إلى أن الشركة تعمل بتنسيق مستمر مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة في مثل هذه الظروف.
وأكدت الشركة بأنها ستقوم بإصدار تحديثات منتظمة عبر قنوات الاتصال المختلفة لدينا، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم أحدث المعلومات حول حالة الشبكة الكهربائية في حال وجود طارئ.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ ع ط
19/11/2023 18:51:20
MENAFN19112023000117011021ID1107454035
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