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روسيا : بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين

11/19/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي تنظمها الهند في يوم الأربعاء المقبل.
وقالت القناة الروسية الحكومية الأولى :"لأول مرة منذ فترة طويلة، سيشارك الرئيس الروسي وقادة الدول الغربية في ذات الفعالية".
--(بترا)
س ح/ع ط
19/11/2023 18:49:38

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