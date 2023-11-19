روسيا : بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي تنظمها الهند في يوم الأربعاء المقبل.

وقالت القناة الروسية الحكومية الأولى :"لأول مرة منذ فترة طويلة، سيشارك الرئيس الروسي وقادة الدول الغربية في ذات الفعالية".

--(بترا)

س ح/ع ط

19/11/2023 18:49:38