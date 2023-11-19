الهجوم البربري غير الإنساني لا يوقف المستشفى الميداني الأردني في غزَّة عن واجبه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 19 تشرين الثاني (بترا)- رزان المبيضين-لن يوقف الهجوم البربري واللإنساني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزَّة من تأدية واجبه تجاه الأشقاء الذين يتعرضون لإبادة جماعية مؤلمة منذ 43 يومًا.

المستشفى ورغم إصابة 7 من كوادره بالهجوم الاسرائيلي عليه قبل أيَّام يتمتع كل العاملين به بمعنويات عالية ليأتي اليوم اتصال جلالة الملك مع قائد المستشفى هناك، لتزداد العزيمة قوة وصبرًا في تقديم كل الإمكانات لتخفيف عذابات وجراحات أهل القطاع.

المستشفى الميداني جاء بتوجيه من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيش العربي الملك عبد الله الثاني عام 2009، ويبلغ عدد كوادره 182 عضوا من الطاقم الطبي في الخدمات الطبية الملكية والفرق المساندة.

وبمعنويات عالية وهمم مشحوذة طمأن قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، مؤكدا الجاهزية للاستمرار بتقديم الخدمة الطبية للأهل في غزة.

وأكد جلالته أن الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.

وثمن السفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في جميع الظروف والاوقات.

وقال خيري في تصريح صحفي اليوم إننا نقدر عاليا الجهود الجبارة التي يقوم بها جلالة الملك على الصعد كافة من اجل وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

ودان بشدة الهجوم البربري الذي تعرض له المستشفى الميداني الأردني في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واشاد السفير الفلسطيني بتأكيد جلالته اثناء الاتصال الهاتفي مع كادر المستشفى الميداني الأردني في غزة بأن كل ما يقوم به هذا المستشفى يعتبر جزءا من وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبتشديد جلالته على استمرار تقديم كل ما يلزم من علاج لأبناء شعبنا في القطاع الذي يمر بأصعب ظروف أمنية وإنسانية وعلاجية ومعيشية بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقال خيري إن إنشاء المستشفى الميداني الأردني في غزة عام 2009 جاء بمكرمة وتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني وكذلك المستشفى الذي انشئ في جنين، وذلك الذي يجري إنشاؤه في نابلس، كلها مكارم من لدن جلالة الملك لشعبنا الصامد في وجه الاحتلال، وهي تعبر عن المواقف الأخوية والمبدئية الصادقة تجاه شعبنا وحقوقه وقضيتنا العادلة.

وأكد السفير الفلسطيني أهمية ومركزية الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك والجهود البناءة التي يبذلها جلالته من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لهم من خلال وقف إطلاق النار الفوري على جميع الجبهات.

وبين العميد الطبيب عصر الهروط قائد الطب الميداني في الخدمات الطبية الملكية أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس، جاء بتوجيهات ملكية استمراراً لجهود الرعاية الطبية للأهل في فلسطين نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء.

الكاتب والباحث في شؤون القدس عزام أبو السعود قال إن الدعم الأردني للشعب الفلسطيني وإقامة المستشفى الميداني في كل من غزة ونابلس هي جهود مباركة ومشكورة في المجال الصحي خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة بالرغم من أن المستشفيات الميدانية عادة تحوي عددا محدودا من الأسرّة، حيث كان من المتوقع انتقال تأثيرات الأوضاع في غزة للضفة الغربية بالتحديد إلى نابلس، وجاء المستشفى الميداني الأردني فيها بتجهيزاته لسد حاجة موجودة.

وتابع أبو السعود:

لا تخفى نية إسرائيل في ترحيل الفلسطينيين في ظل الأوضاع الراهنة بيد أن موقف الأردن الرافض واضح وجلي منذ البداية.

--(بترا)

ر م/ف ج

19/11/2023 18:39:05