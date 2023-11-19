الأونروا تتلقى نصف احتياجاتها من الوقود لتشغيل عملياتها في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أنها بدأت تتلقى نصف احتياجاتها من الوقود، لتشغيل الحد الأدنى من عملياتها في قطاع غزة.

وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة في تصريحات صحفية، إنه سمح للوكالة الحصول على 60 ألف لتر وقود يوميا، مبينا أنها تمثل نصف احتياجات الأونروا لتلبية الحد الأدنى من عملياتها في غزة.

وأوضح أن هذه الكميات ستوزع لمحطات تحلية المياه ولتوليد الطاقة للمشافي، ولتشغيل جزء من المخابز، والتخلص من مياه الصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة، مبينا أن سكان القطاع سيحصلون فقط على ثلثي حاجتهم من مياه الشرب.

وأشار إلى أن شوارع عديدة في غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، لعدم كفاية الوقود اللازم لتصريف المياه"،

--(بترا)

رصد/ي ف/ ن ح/ف ق

19/11/2023 18:18:13