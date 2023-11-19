الأونروا تتلقى نصف احتياجاتها من الوقود لتشغيل عملياتها في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أنها بدأت تتلقى نصف احتياجاتها من الوقود، لتشغيل الحد الأدنى من عملياتها في قطاع غزة.
وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة في تصريحات صحفية، إنه سمح للوكالة الحصول على 60 ألف لتر وقود يوميا، مبينا أنها تمثل نصف احتياجات الأونروا لتلبية الحد الأدنى من عملياتها في غزة.
وأوضح أن هذه الكميات ستوزع لمحطات تحلية المياه ولتوليد الطاقة للمشافي، ولتشغيل جزء من المخابز، والتخلص من مياه الصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة، مبينا أن سكان القطاع سيحصلون فقط على ثلثي حاجتهم من مياه الشرب.
وأشار إلى أن شوارع عديدة في غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، لعدم كفاية الوقود اللازم لتصريف المياه"،
--(بترا)
رصد/ي ف/ ن ح/ف ق
19/11/2023 18:18:13
MENAFN19112023000117011021ID1107454032
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