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تحويلة سير مؤقتة في حوارة إربد لتنفيذ أعمال تعبيد

11/19/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن غلق وتحويل سير في منطقة حوارة بمحافظة إربد لتنفيذ أعمال عطاء إعادة إنشاء وتنفيذ خلطة أسفلتية ساخنة لطريق حواره - قصبة إربد، اعتبارا من غدٍ الاثنين لمدة 30 يوما.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، إنه سيتم، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحويل السير القادم من جامعة العلوم والتكنولوجيا ما قبل إشارة حوارة الضوئية للدخول يمينا إلى بلدة حوارة أو يسارا إلى شارع البتراء، وحتى انتهاء منطقة العمل للعودة الى الطريق الرئيسي، وتحويل السير للقادمين بالاتجاه المعاكس إلى الطريق الفرعي الواقع قبل كلية نسيبة المازنية حتى تجاوز منطقة العمل.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بالإرشادات التحذيرية والشواخص المرورية.
--(بترا)
م ح/ن ح
19/11/2023 18:06:00

MENAFN19112023000117011021ID1107454031

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