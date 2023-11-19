تحويلة سير مؤقتة في حوارة إربد لتنفيذ أعمال تعبيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن غلق وتحويل سير في منطقة حوارة بمحافظة إربد لتنفيذ أعمال عطاء إعادة إنشاء وتنفيذ خلطة أسفلتية ساخنة لطريق حواره - قصبة إربد، اعتبارا من غدٍ الاثنين لمدة 30 يوما.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، إنه سيتم، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحويل السير القادم من جامعة العلوم والتكنولوجيا ما قبل إشارة حوارة الضوئية للدخول يمينا إلى بلدة حوارة أو يسارا إلى شارع البتراء، وحتى انتهاء منطقة العمل للعودة الى الطريق الرئيسي، وتحويل السير للقادمين بالاتجاه المعاكس إلى الطريق الفرعي الواقع قبل كلية نسيبة المازنية حتى تجاوز منطقة العمل.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بالإرشادات التحذيرية والشواخص المرورية.
--(بترا)
م ح/ن ح
19/11/2023 18:06:00
MENAFN19112023000117011021ID1107454031
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