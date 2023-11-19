إطلاق مبادرةكلنا معك للطلبة ذوي الإعاقة باليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 تشرين الثاني(بترا)- أطلقت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك بالتعاون مع مديرية شباب اربد، اليوم الأحد، مبادرة "كلنا معك" الموجهة للطلبة ذوي الإعاقة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد خلال حضوره إطلاق المبادرة، إن ذوي الإعاقة فئة فاعلة ومنتجة تسهم كغيرها من فئات المجتمع في بناء مستقبل الأردن، وأنها كانت على الدوام محط اهتمام ورعاية القيادة الهاشمية.

وأعرب عن اعتزاز اليرموك بطلبتها من ذوي الإعاقة، أصحاب العزيمة والإرادة، مؤكدا أن وصول كل منهم لمرحلة الدراسة الجامعية قصة نجاح تستحق الثناء والتقدير.

وأشار إلى أن الجامعة تسخر إمكاناتها كافة لدمج طلبتها من ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات المعنية على تقديم كل دعم ممكن لهم لتحقيق طموحهم وتطلعاتهم.

بدورها، قالت مديرة المبادرة، خيلاء بني هاني، إن المبادرة تهدف الى تسليط الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة ومد يد العون لهم لتمكينهم من الانخراط في المجتمع وتحقيق مستقبلهم.

وقدم طلبة من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية تجاربهم التي مثلت قصص نجاح من الطفولة وصولا إلى مقاعد الدراسة الجامعية.

يشار إلى أن 200 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في جامعة اليرموك، ويتولى قسم رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في دائرة الرعاية الطلابية في عمادة شؤون الطلبة متابعتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونه.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ف ق

19/11/2023 18:00:18