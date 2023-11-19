بورصة عمان تغلق على انخفاض
التاريخ
11/19/2023 2:28:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 19 تشرين الثاني (بترا)- أغلقت بورصة عمان اليوم الأحد، تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.02 بالمئة لتصل عند مستوى 2393 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار ، نتيجة تنفيذ 2011 صفقة.
-- (بترا)
رش/ ف م
19/11/2023 17:32:54
MENAFN19112023000117011021ID1107454029
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