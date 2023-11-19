بورصة عمان تغلق على انخفاض

عمّان 19 تشرين الثاني (بترا)- أغلقت بورصة عمان اليوم الأحد، تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.02 بالمئة لتصل عند مستوى 2393 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار ، نتيجة تنفيذ 2011 صفقة. -- (بترا) رش/ ف م 19/11/2023 17:32:54

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