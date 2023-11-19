بحث التعاون بين مياه اليرموك والوكالة الفرنسية للتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك، الدكتور حسين الصعوب، خلال لقائه فريقا من الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الأحد، سبل التعاون حول تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأكد الصعوب، أهمية الشراكة والتعاون مع الوكالة الفرنسية بصفتها من الشركاء الداعمين لقطاع المياه في الأردن، لافتاً إلى أهم المشاريع التي جرى تنفيذها بدعم من الوكالة، والتي انعكست إيجاباً على تحسين الواقع المائي في إقليم الشمال.

وعرض لأبرز خطط وبرامج الشركة القائمة والمستقبلية في مجالات التزويد المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي، وادارة الأصول لغايات مواجهة احتياجات محافظات إقليم الشمال .

وثمن الصعوب، دور الوكالة في دعم تنفيذ برامج ومشروعات الشركة، ما أسهم في رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الوكالة الفرنسية، ومنظمات دولية أخرى تسهم في عدة مشروعات مائية في محافظة إربد، أهمها مشروع تعزيز شبكات المياه، ومشروع الصرف الصحي في منطقتي المغير وحكما وتحديث محطة تنقية الرمثا ، إضافة إلى تنفيذ مشروع وصلات صرف صحي للمنازل غير المخدومة .

--(بترا)

أ غ / ف م/ف ق

19/11/2023 17:32:26