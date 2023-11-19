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تحديد موعد مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية

11/19/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - حدد اتحاد كرة القدم، الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل، موعدا لإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الدرجة الثانية 2023-2024، والتي تجمع الفريقين الصاعدين لدوري الأولى الموسم المقبل، دوقرة والكرمل وذلك على ستاد الحسن في إربد.
وحسب تعليمات المباراة النهائية، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة.
وجاء تأهل دوقرة بعد فوزه على جرش 1-0 إيابا، حيث تعادل الفريقان بالمواجهة الأولى 0-0، ضمن نصف نهائي البطولة.
في المقابل، حسم الكرمل تأهله على حساب دير أبي سعيد بفارق الركلات الترجيحية 2-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتأخره 1-0، حيث كان قد فاز ذهابا 2-1.
يذكر أن فرق وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما هبطت إلى دوري الدرجة الثالثة.
--(بترا)
خ خ/ ف م
19/11/2023 17:15:32

MENAFN19112023000117011021ID1107454027

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