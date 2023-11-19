تحديد موعد مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - حدد اتحاد كرة القدم، الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل، موعدا لإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الدرجة الثانية 2023-2024، والتي تجمع الفريقين الصاعدين لدوري الأولى الموسم المقبل، دوقرة والكرمل وذلك على ستاد الحسن في إربد.
وحسب تعليمات المباراة النهائية، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة.
وجاء تأهل دوقرة بعد فوزه على جرش 1-0 إيابا، حيث تعادل الفريقان بالمواجهة الأولى 0-0، ضمن نصف نهائي البطولة.
في المقابل، حسم الكرمل تأهله على حساب دير أبي سعيد بفارق الركلات الترجيحية 2-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتأخره 1-0، حيث كان قد فاز ذهابا 2-1.
يذكر أن فرق وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما هبطت إلى دوري الدرجة الثالثة.
--(بترا)
خ خ/ ف م
19/11/2023 17:15:32
MENAFN19112023000117011021ID1107454027
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